プロジェクト調印500件超、来場者数が記録更新 中国-ASEAN博の注目点
人民網日本語版 2025年09月23日13:39
広西壮（チワン）族自治区南寧市で開催された第22回中国-東南アジア諸国連合（ASEAN）博覧会が21日に閉幕した。会期中に調印された経済貿易プロジェクトは500件を超え、中でも新興分野のプロジェクト協力が注目を集めた。
今回の博覧会には60ヶ国から企業3200社以上が出展。21日14時現在、来場者数は累計延べ22万1000人に達し、過去最高を更新している。
今回の博覧会ではハイテク分野の展示品の割合が大幅に増加し、そのうち人工知能（AI）製品やAI技術を取り入れた製品の割合が50％を超えた。初めて設置されたAI専門会場には約1200点の展示品が並び、これには約20点の大規模AIモデル、60点のスマートロボット、230点のデジタルサービスプラットフォーム・システム、520点のAIデバイスなどが含まれていた。統計によると、会期中に調印された経済貿易プロジェクトは500件を超え、AIがさまざまな産業・業界にエネルギーを付与する「AI＋」プロジェクトは44件を数えた。
また、今回の博覧会では、中国-ASEAN自由貿易区（ACFTA）のアップグレード版である中国-ASEAN自由貿易区3.0（ACFTA3.0）がまもなく調印されるという新たな情勢を踏まえ、博覧会の青書「中国-ASEAN経済貿易協力見通し報告2025-2026」が発表されたほか、中国-ASEAN「シルクロード電子商取引」開放協力テーマPRイベントなど一連の経済貿易促進イベントも行われた。（編集KS）
「人民網日本語版」2025年9月23日
注目フォトニュース
関連記事
- 中国・ASEAN間の人民元建てクロスボーダー決済額が安定的に増加
- 中国の対ASEAN輸出入額が18ヶ月連続で増加
- 瀾滄江-メコン川協力外相会議等について外交部報道官が説明
- 報告書「ASEANは中国企業の将来の最重要投資先」
- 王毅氏がASEANプラス3外相会議に出席
- 王毅氏がASEAN関連外相会議に出席へ 外交部が関連会議に対する中国側の期待を説明
- 広西、通関地の優位性を貿易の原動力に ASEAN産フルーツの円滑な流通を支援
- マレーシアのドリアンが収穫から広西の消費者に届くまでわずか24時間
- ASEANとの果物貿易の中核を担う広西の3市の取り組みとは？
- ASEANの果物、広西に集結 RCEP活用した輸入促進イベント開幕
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn