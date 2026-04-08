中国国民党の鄭麗文主席率いる訪問団が中山陵を参拝

中国国民党の鄭麗文主席率いる訪問団が8日午前、中山陵を参拝した。新華社が伝えた。

中山陵は南京市の東郊外にある紫金山の麓に位置する。1925年、中国民主革命の偉大な先駆者である孫中山（孫文）は北京で死去し、1929年にこの地に埋葬された。孫中山の陵墓である中山陵は、国内外の中華民族・華人らから深く敬仰されている。

中山陵参拝は一貫して、中国国民党主席が大陸部を訪問する際の重要な日程となっている。中国国民党の主席が訪問団を率いて大陸部を訪れるのは10年ぶりとなる。鄭主席一行は6日間の日程で、江蘇省、上海市、北京市を訪れる。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月8日