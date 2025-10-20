鄭麗文氏が中国国民党主席に当選、習近平総書記が祝電を送り、鄭氏からも感謝の返電

習近平中共中央総書記は19日、中国国民党の主席に当選した鄭麗文氏に祝電を送った。新華社が伝えた。

習総書記は「長年にわたり両党は『九二共識（92年コンセンサス）』の堅持、『台湾独立』への反対を共通の政治的な基礎としたうえで、両岸の交流と協力を推進し、台湾海峡の平和と安定の維持に尽力し、両岸同胞の幸福を深め、前向きな成果を挙げてきた。現在、世界は百年間なかった大きな変化が加速しており、中華民族の偉大な復興は阻むことのできないほど勢いを増している。両党が共通の政治的な基礎を堅持し、台湾同胞を団結させ、中国人としての気概・気骨・自信を深め、交流と協力を深め、共同発展を促進し、国家統一を推し進め、断固として中華民族の共通のふるさとを守り、両岸同胞の根本的利益を守り、手を携えて中華民族のより素晴らしい未来を切り開いていくことを望む」とした。

同日、鄭氏も習総書記に感謝の返電を送った。鄭氏は「海峡両岸は1992年に、それぞれ口頭で『一つの中国』原則の堅持を表明するとの共通認識に達した。両党は『九二共識』の堅持、『台湾独立』への反対を共通の政治的な基礎としたうえで、両岸関係の平和的発展を推進し、多くの歴史的成果を挙げてきた。両岸は共に炎帝と黄帝の子孫であり、同様に中華民族に属する。両党は既存の基礎を踏まえて、両岸の交流と協力を強化し、台湾海峡の平和と安定を促進し、両岸の人々の最大の幸福を図り、民族の復興のために壮大な前途を切り拓くべきだ」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年10月20日