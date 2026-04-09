王毅氏が訪朝へ　外交部が期待を表明

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は朝鮮外務省の招請に応じ、4月9日から10日にかけて朝鮮を訪問する。外交部（外務省）の毛寧報道官は8日の定例記者会見で質問に答えた際、「王毅外交部部長の今回の訪問は、中朝両党・両国の最高指導者間の合意を実行に移し、二国間関係の発展を推進するための重要な措置だ」と述べた。

毛報道官は「中朝両国は陸続きの伝統的な友好的隣国だ。中国の党と政府にとって、中朝関係を良好に維持し、強固にし、発展させていくことは、確固たる戦略方針だ。中国側は朝鮮側と共に、戦略的な意思疎通を強化し、往来と協力を緊密化させ、中朝の伝統的な友好協力関係を絶えず前進させていくことを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月9日