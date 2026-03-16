王毅氏がベトナムのレ・ホアイ・チュン外相と会談

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は15日、ベトナムのレ・ホアイ・チュン外相（ベトナム共産党中央政治局委員）とハノイで会談した。新華社が伝えた。

王氏は、「中国側が全国両会（全国人民代表大会・中国人民政治協商会議全国委員会）の終了後直ちにベトナムを訪問したことは、中越関係の水準の高さを示している。今年1月のベトナム共産党第14回大会開催後、習近平総書記（国家主席）とトー・ラム書記長は電話会談を行い、中越の外交・国防・公安『3プラス3』戦略対話メカニズムの初の閣僚級会議及び二国間協力指導委員会第17回会議を成功させることで一致した。両党の最高指導者による戦略的共通認識に従い、我々はこの2つの重要なメカニズムの会議を通じて、発展と安全という2つの重要な事柄を深く議論し、統合的に計画し、社会主義の道をしっかり歩むための重要な措置を明確にすることで、中越は団結し、信頼し合い、手を携えて前進するという積極的なメッセージを国際社会に発信するべきだ」と述べた。

レ・ホアイ・チュン氏は、「ベトナムは常に中国と歩みを共にし、中国の発展と強大化、国際的地位の向上を支持し、社会主義事業の建設、世界の平和と安定、発展と繁栄のためにより大きな貢献を果たすことを望んでいる」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年3月16日