米のホルムズ海峡封鎖発言に外交部「海峡の安全・安定および円滑な航行の維持は国際社会の共通利益」

外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は13日の定例記者会見で、米国がホルムズ海峡の封鎖を表明したことに関する質問に対し、「ホルムズ海峡は物品・エネルギー貿易の重要な国際通路であり、この地域の安全と安定、そして円滑な航行の維持は国際社会の共通利益にかなう。海峡の航行が妨げられている根本的な原因はイランにおける戦争にあり、この問題を解決する道は一刻も早く停戦することにある。各当事者は冷静さと自制を保つべきだ。中国としては、引き続き積極的かつ建設的な役割を果たしていきたい」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月14日