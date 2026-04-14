中国で時価総額最大のレアアース企業　1-3月純利益100％以上増の見込み

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レアアース（希土類）大手の中国北方希土（集団）高科技股份有限公司は13日に公告を出し、2026年第1四半期（1-3月）の親会社株主に帰属する当期純利益が前年同期比109.14％～118.43％増の9億～9億4000万元（1元は約23.3円）に達する見込みであることを明らかにした。業績好調の主な原因は、レアアース市場の活況に伴う製品価格の上昇にあるという。また、同社が科学的な生産計画を立て、協働を進めてコストを引き下げるとともに質と効率を向上させ、レアアースと磁性材料の売り上げを伸ばし、重点プロジェクト建設を推進し、コアコンピタンスを増強してきたことによるものでもある。

北方希土は、A株市場に上場するレアアース企業の中で時価総額が最大の企業。13日の取引終了時点で、時価総額は1800億元を超えた。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年4月14日