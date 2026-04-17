【イラストで読み解く日本の右傾化加速】侵略の歴史を美化

イラスト作成・馬宏亮（イラストの著作権は人民網が保有。無断転載禁止）

日本の文部科学省は先ごろ、2027年度から使用される高校教科書の検定を行ったが、一部の歴史教科書は、日本の侵略の歴史を意図的に矮小化し、否定し、美化している。

日本はこれまでも歴史教科書にたびたび小細工を弄してきた。例えば、「侵略」を「進出」に書き換え、「慰安婦」など日本軍の犯罪行為に関する記述を削除し、「南京大虐殺」を「南京事件」に置き換えるといった具合だ。言葉遊びを弄することで、侵略の歴史に「ワンクリックで美肌修正」のように美化を施し、歴史の記憶を改竄し、事実を隠蔽し、日本国民の認識を意図的にミスリードしてきたのだ。

歴史の事実の改竄はすべきでないし、それは許されもしない。国際社会は、侵略の歴史を否定し、軍国主義を復活させるいかなる企てにも共同で警戒し、日本の危険な動きを断固として阻止し、戦後の国際秩序を維持すべきだ。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月17日