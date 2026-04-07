【イラストで読み解く】国際問題における日本のダブルスタンダード

イラスト作成・馬宏亮（イラストの著作権は人民網が保有。無断転載禁止）

このところ、日本が国際問題を扱う際のダブルスタンダードがまたも露呈している。

米国とイスラエルが先ごろ、イランに軍事攻撃を仕掛け、中東情勢の緊張がさらにエスカレートしている。紛争を引き起こした張本人に対しては、日本は何も言わずに庇い、米国とイスラエルの国際法違反行為については口を閉ざしているが、自衛のための反撃を余儀なくされたイランに対しては、公然と非難し、圧力をかけている。

日本は一方で「国際法治の守護者」を自称しながら、米国の覇権には原則なく従っており、その行動は矛盾し、ダブルスタンダードである。実際のところ、日本はすでに自ら標榜する主権原則と国際的な公理から逸脱し、「国際秩序の破壊者」という真の姿が露呈している。（編集LX）

「人民網日本語版」2026年4月7日