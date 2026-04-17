中国各地で海軍艦艇40隻超を一般公開
人民網日本語版 2026年04月17日14:36
中国人民解放軍海軍は創設77周年記念日にあたる4月23日前後に、全国10以上の都市で軍営開放イベントを開催し、初公開の艦種複数を含む現役艦艇40隻以上を一般公開する。公開される艦艇の数と種類は過去最多となる。新華社が伝えた。
今回一般公開される艦艇は、052D型・956型ミサイル駆逐艦、053H3型・054A型・056A型ミサイルフリゲート、081型掃海艇、022型ミサイル艇、071型総合揚陸艦といった現役戦闘艦艇に加え、総合補給艦、遠洋航海訓練艦、海洋総合調査船、総合潜水艦救難艦、病院船などの現役支援艦艇も含まれる。
開催地は、大連、青島、連雲港、上海、寧波、舟山、厦門（アモイ）、汕頭、広州、湛江、三亜などの都市。今回公開される多くの艦艇は、アデン湾での護衛任務、外国訪問、合同演習・訓練などの重大任務を遂行した実績があり、艦名の由来となった省や都市に初めて寄港する艦艇もある。開催期間中、市民は海軍将兵と直接交流し、海軍特有の文化に触れることができる。（編集NA）
「人民網日本語版」2026年4月17日
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