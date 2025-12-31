東部戦区が台湾島東部の海域で立体輸送や要港奪取・制圧等の演習を実施
人民網日本語版 2025年12月31日13:14
中国人民解放軍東部戦区は30日、台湾島東部の海域において、強襲揚陸艦編隊、駆逐艦・護衛艦編隊、無人機等の兵力を動員し、立体輸送、精鋭部隊による破壊・急襲、要港の奪取・制圧等の演習を実施した。これにより、部隊の協同能力、体系的作戦能力、ならびに要点目標に対する精密打撃能力が検証された。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年12月31日
