習近平国家主席がスペインのサンチェス首相と会談

習近平国家主席は14日午前、中国を公式訪問中のスペインのサンチェス首相と北京の人民大会堂で会談した。新華社が伝えた。

習主席は「今日の世界は混乱が多発し、正しい道理と強権とのせめぎ合いに直面している。国際法や国際秩序をいかに扱うかに、その国の世界観、秩序観、価値観、そして責任感が表れる。中国とスペインは共に原則を有し、道義を重んじる国であり、意思疎通を強化し、相互信頼を強固にし、緊密に協力し、世界が『ジャングルの掟』へと逆戻りすることに反対し、共同で真の多国間主義を守り、国連中心の国際体制及び国際法に基づく国際秩序を維持し、平等で秩序ある世界の多極化と、普遍的に恩恵をもたらす包摂的な経済グローバル化の実現を後押しし、人類運命共同体の構築を後押しするべきだ」とした。

サンチェス首相は「スペインは一つの中国原則を揺るぎなく遵守し、大国としての中国の地位を非常に重視し、戦略的安定性を備えたスペイン・中国間のパートナーシップの発展に揺るぎなく尽力しており、貿易、投資、新エネルギー等の分野で協力を強化し、人的・文化的交流を促進したいと考えている。スペインは『新冷戦』に反対し、『デカップリング及びサプライチェーンの分断』に反対し、欧州と中国が意思疎通と相互理解を深め、協力を強化することを支持する」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月15日