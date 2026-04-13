習近平国家主席が中米「ピンポン外交」55周年記念大会・青少年スポーツ交流行事始動式に祝賀メッセージ

習近平国家主席は10日、中米「ピンポン外交」55周年記念大会ならびに中米青少年スポーツ交流行事始動式に祝賀メッセージを寄せた。新華社が伝えた。

習主席は、「55年前、中米の上の世代の指導者たちは卓越した政治的知恵と戦略的先見性をもって、両国民の友好交流の扉を再び開き、『小さな球（卓球の球）が大きな球（地球）を動かす』という歴史的な美談となった。今日、両国の青少年が再び『ピンポンの縁』を結び、スポーツ交流行事を展開するのは、中米友好事業の推進にとって意義あることだ」と指摘。

「中米関係の礎は人々によって築かれ、未来は青年によって創られる。両国各界の関係者、特に若い世代が歴史から知恵と力を汲み取り、交流と協力の中で互いを理解し、親交を結び、互いに学び合い、参考にし合う中で手を携えて前進し、共に友情の絆を強め、中米関係の安定的で健全かつ持続可能な発展の促進に新たな貢献を果たすことを希望する」と強調した。

中米「ピンポン外交」55周年記念大会ならびに中米青少年スポーツ交流行事始動式は、同日、北京で開催された。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月13日