習近平国家主席がベトナムのトー・ラム国家主席と会談

習近平国家主席（中共中央総書記）は15日午前、国賓として訪中したベトナムのトー・ラム国家主席（ベトナム共産党中央委員会書記長）と北京の人民大会堂で会談した。新華社が伝えた。

習主席は「トー・ラム主席が就任後、最初の訪問先に中国を選んだことは、中越関係の発展を非常に重視していることの表れだ。国際情勢がどのように変化しようとも、中国は常にベトナムを周辺外交の優先的方向と位置付けている。我々はベトナムと共に初心を堅持し、友好を継承し、団結・協力し、互いに支持し合い、引き続き『より強固な政治的相互信頼、より着実な安全協力、より深い実務協力、より強固な民意の基礎、より緊密な多国間協調、より良い溝の管理・コントロール・解消』という6つの全体目標に従い、包括的な戦略協力を高い質で推進し、戦略的意義を有する中越運命共同体の構築をより高い水準で加速し、人類運命共同体の構築の促進により大きく貢献することを望んでいる」とした。

トー・ラム主席は「ベトナムは常に中国との伝統的な友好関係を継承し、両国の包括的な戦略的パートナーシップ、及び戦略的意義を有する運命共同体のたゆまぬ発展を推進することを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月16日