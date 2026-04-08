習近平国家主席がベトナム国家主席に選出されたトー・ラム氏に祝電

習近平国家主席（中共中央総書記）は7日、ベトナムの国家主席に選出されたトー・ラム氏に祝電を送った。新華社が伝えた。

習主席は「中越両国は戦略的意義を持つ運命共同体だ。近年、両党・両国指導者が共に先導・推進する中、中越関係は飛躍的な発展を遂げ、包括的な戦略協力は実り豊かな成果を上げ、両国民に確かな幸福をもたらしてきた。今年に入って以降、双方は上層部の戦略的な意思疎通を保ち、包括的な互恵協力を推進し続けており、『同志であり兄弟である』という深い友情を十分に示している」と指摘。

「百年間なかった世界の大きな変化が加速する中、中越双方が団結と協力を強化することは、両党・両国の共通利益にかなう。私は中越両党・両国関係の発展を非常に重視しており、トー・ラム書記長兼国家主席と共に努力し、共に発展と振興を図り、中越運命共同体の構築を持続的に前進させ、それぞれの社会主義事業を絶えず発展させ、両国民により良く幸福をもたらし、地域、さらには世界に安定性とプラスのエネルギーをもたらしていくことを望んでいる」と強調した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月8日