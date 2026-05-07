「AIキャパシティ・ビルディング国際協力フレンズグループ」特別会合が国連本部で開催

「AIキャパシティ・ビルディング国際協力フレンズグループ（AIフレンズグループ）」の特別会合が5日、国連本部で開催された。中国の傅聡国連大使とザンビアのミランボ国連大使が共同議長を務めた。新華社が伝えた。

傅大使は「AIフレンズグループは設立以来、実務的プロジェクト協力を通じてデジタル・トランスフォーメーションとキャパシティ・ビルディングを後押ししてきた。中国は引き続き、人間本位の姿勢、多国間主義、実効性の重視を堅持し、AIが普遍的恩恵をもたらし、良い方向へ発展し、世界全体に利益を及ぼす後押しをしていく」とした。

会合には、50を超える国と国際機関から120人以上の代表が参加。各国代表は、AIフレンズグループがAIのキャパシティ・ビルディングの分野で果たしている積極的役割を高く評価するとともに、さらなる協力枠組みの構築と実務的措置の実施により、AIによる普遍的恩恵とその良い方向への発展を確保する考えを表明した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月7日