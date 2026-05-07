労働節連休中の高速道路における新エネ車充電量、前年比50％超増

国家エネルギー局は5月6日、国家充電施設モニタリングサービスプラットフォームに登録されている高速道路の充電設備（充電ガン）5万7600カ所（本）を対象に行った統計分析によると、5月1日0時から5月5日24時までの間に、高速道路における新エネルギー車の充電回数は計397万8400回、充電量は9493万1400キロワット時（kWh）に達したと発表した。1日当たりの平均充電量は1898万6300kWhで、今年の平日の2.34倍となり、前年同期比で52.8％増加した。

交通運輸部（省）の予測によると、「労働節（メーデー、5月1日）」に伴う5連休中、全国の高速道路における新エネルギー車の1日当たりの通行台数は前年同期比33％増の延べ約1540万台で、全体の24％を占めた。

充電データの大幅な増加の背景には、中国人の移動パターンの変化がある。

中国電力企業連合会の劉永東副事務局長は、「新エネルギー車技術の成熟と充電インフラネットワークの整備が進むにつれ、新エネルギー車は従来の『短距離移動用』というイメージから脱却しつつある。省をまたいだ旅行や帰省・親族訪問に新エネルギー車を利用する車両オーナーが増えており、新エネルギー車の普及率が上昇を続けることで、充電需要も幾何級数的に増加している」と述べた。（編集JZ）

「人民網日本語版」2026年5月7日