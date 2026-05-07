中国、初の衛星IoT事業商用実験を承認

中国工業・情報化部（省）は6日、北京国電高科科技有限公司（国電高科）に対し、衛星IoT（モノのインターネット）事業の商用実験実施をこのほど承認したと発表した。実験期間は2年。

この期間中、国電高科は法に基づき衛星IoT事業の試験運営を行うことで、「天啓コンステレーション」を活用し、ユーザーに対して広域カバー、低消費電力、高信頼性を特徴とするIoT接続サービスを提供でき、海洋漁業、エネルギー・水利、交通・物流などの分野で、全天候型かつスマート化されたデータ収集と遠隔制御を実現するという。

同部によると、中国の衛星通信産業の商業化が加速する中、衛星IoTは中国のブロードバンド衛星インターネットを補完する重要な存在になる。また、衛星IoT事業の商用実験を推進することで、衛星IoT分野のスケールメリットの形成を促し、規範的で秩序ある、協調的発展、優位性の相互補完、協力・ウィンウィンの発展構造の構築につながる。さらに、民間経済の活力を喚起し、商業宇宙開発を支援し、新たな質の生産力を育成するとともに、現代的産業体系の構築を後押しするという。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年5月7日