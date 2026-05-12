外交部がトランプ米大統領の訪中日程と中国側の期待を説明

米国のトランプ大統領が習近平国家主席の招待を受けて、5月13日から15日まで国賓として中国を訪問する。

外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は11日の定例記者会見で、トランプ大統領の訪中について、「中米両国首脳による対面会談は昨年10月の釜山に続くものであり、米大統領による訪中は9年ぶりとなる。習主席はトランプ大統領と中米関係及び世界の平和と発展に関わる重大な問題について踏み込んだ意見交換を行う」と説明。

また、「首脳外交は中米関係にとって代替不可能な戦略的牽引作用を有する。中国側は、米側と共に平等・尊重・互恵の精神を堅持し、協力を拡大し、溝を管理・コントロールし、混迷する世界にさらなる安定性と確実性をもたらすことを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月12日