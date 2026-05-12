中国4月の新車販売台数、新エネ車が53.2％占める

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中国自動車工業協会が5月11日に発表したデータによると、2026年4月には、中国の新エネルギー車の生産台数が前年同期比5.5％増の132万台、販売台数が同9.7％増の134万4000台になった。新車販売台数全体に占める新エネ車の割合は53.2％に達した。

全体として見ると、1-4月の自動車の生産台数は961万4000台、販売台数は957万4000台となり、そのうち新エネ車の生産台数は428万5000台、販売台数は430万4000台だった。自動車の輸出台数は同61.5％増の312万7000台、そのうち新エネ車は同1.2倍増の138万4000台に上った。

同協会の陳士華副事務局長は、「今年4月の中国の自動車生産・販売台数は前年同期に比べて小幅に減少したが、累計の減少幅は生産・販売ともに一層縮小した。最近の一連の政策措置が発する積極的なシグナルは、自動車の国内需要の改善、貿易の優位性の強化、業界の安定的運営と質の高い発展の推進に資することになるだろう」と分析した。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年5月12日