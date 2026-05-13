習近平国家主席がブルネイのビラ皇太子と会談

習近平国家主席は12日午後、中国を公式訪問中のブルネイのビラ皇太子と北京の人民大会堂で会談した。新華社が伝えた。

習主席は「中国とブルネイは親密な近隣国であり、海のシルクロードが両国を強く結びつけている。中国とブルネイの協力は両国民に確かな利益をもたらすだけでなく、大国と小国の対等な付き合い、協力・ウィンウィンの模範となった。昨年私はハサナル・ボルキア国王と、中国ブルネイ運命共同体の構築について重要な共通認識に至り、両国関係の新たな章を開いた。中国とブルネイの国交樹立から今年で35年になる。混迷する国際情勢を前に、両国は中国ブルネイ運命共同体の構築を導きに、戦略的な意思疎通を強化し、実務協力を深め、地域の平和と安定のためにプラスのエネルギーをより多くもたらすべきだ」とした。

ビラ皇太子は「中国はブルネイにとって長きにわたる友人であり、両国民の友情は厚い。ブルネイは一つの中国政策を揺るぎなく遂行しており、中国と共に両国首脳の定めた運命共同体構築というビジョンを推進し、戦略的パートナーシップを深化させ、緊密な上層部交流を継続し、貿易・投資協力を強化し、両国民に幸福をもたらすことを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月13日