習近平国家主席がユネスコのハーリド・エルアナーニー事務局長と会談

習近平国家主席は12日午後、国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）のハーリド・エルアナーニー事務局長と北京の人民大会堂で会談した。新華社が伝えた。

習主席は「ユネスコは各国の人々の相互理解と信頼の増進、異なる文明間の交流や相互学習の推進に重要な貢献を果たし、教育・科学・文化におけるグローバル・ガバナンスの改革と改善にも積極的な役割を果たしてきた。中国はユネスコの活動を積極的に支持しており、双方は世界平和の維持やグローバルな発展の促進のために多くの取り組みを共に行ってきた。中国はユネスコと戦略的協力を深化させ、世界各国の人々により良く幸福をもたらすことを望んでいる」とした。

エルアナーニー事務局長は、ユネスコに対する中国の長年にわたる力強い支持に謝意を表明。「ユネスコは引き続き中国と協力を強化し、世界の教育・文化水準を高め、科学技術交流を促進し、人工知能（AI）協力を深め、共同で4つのグローバル・イニシアティブを実行に移し、全人類の幸福を増進することを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月13日