4月の先行指数に見る中国経済の持続的な好転

先行指数はマクロ経済のバロメーターであり、経済の運営状況がわかりやすい形で反映される。国家発展改革委員会国家情報センターがこのほど発表した2026年4月の経済各分野の先行指数データから、中国の各種マクロ政策が協調して力を発揮し、投資、消費、貿易などさまざまな分野が引き続き好転していることがわかる。

（編集KS）

「人民網日本語版」2026年5月13日