中国の活力を示す！労働節連休に各種データが過去最高更新

社会全体の地域を跨いだ移動者数が延べ15億人を超え、消費関連産業の売上高が前年同期比14.3％増加し、映画興行収入が7億5000万元（1元は約22.9円）に達するなど、今年の労働節（メーデー、5月1日）に合わせた5連休には旅行や移動が活発になり、消費は旺盛で、文化観光が高い人気を集め、賑わいを見せる休日のさまざまな場面に中国の活力が余すところなく示されていた。

（編集KS）

「人民網日本語版」2026年5月7日