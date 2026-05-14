台湾で高まる「一国二制度」賛同の声　国台弁がコメント

国務院台湾事務弁公室（国台弁）の13日の定例記者会見で、張晗報道官が台湾地区における「一国二制度」への賛同の高まりに関する質問に答えた。

【記者】最近の台湾地区の世論調査で、4分の1近くの人が「平和的統一、一国二制度」を受け入れるとした。これは、台湾地区の民衆の間で「一国二制度」に賛同する声が徐々に高まり、平和的統一を期待する声がますます高まっていることを示しているとの見方がある。これについてコメントは。

【張報道官】統一は阻むことのできない歴史の大勢であり、「平和的統一、一国二制度」は台湾問題の解決における我々の基本方針であり、祖国統一を実現するための最善の方法であり、両岸同胞及び中華民族にとって最も有益なものだ。

「一国二制度」台湾構想の具体的内容について議論を始め、統一後の台湾の展望を思い描き、平和的統一が台湾地区の経済と社会の発展に多大なチャンスをもたらし、多くの台湾同胞に確かな利益をもたらすことを認識する台湾同胞がますます増えている。我々は台湾同胞と共に、祖国統一と民族復興の偉業を成し遂げる。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月14日