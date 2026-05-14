北京市おける今年の出入国（境）者数が早くも延べ800万人を突破

北京出入国（境）総検査所によると、5月12日午前11時半の時点で、北京の出入国（境）検査所における今年度の出入国（境）者数が延べ800万人を超えた。前年同期比12％増で、昨年と比べると半月早く800万人の大台を突破した。

5月に入り、北京の出入国（境）検査の出入国（境）者数は高止まりしており、なかでも入国する外国人の数が目に見えて増えている。5月11日現在、北京の出入国（境）検査所から出入国した外国人は前年同期比33.6％増の延べ255万人に達し、出入国（境）者総数の32％を占めた。そのうち、ビザ免除措置や臨時入国許可証措置を利用して入国した外国人は延べ95万7000人に達し、入国した外国人総数の70.8％を占めた。入国する外国人の主な目的は、観光、商用、親戚・友人訪問となっている。

中国大陸部の住民の出入国（境）の状況を見ると、北京の出入国（境）検査所から出入国（境）することを選んだ住民は延べ約492万人で、出入国（境）者総数に占める割合は61.7％だった。人気の渡航先は韓国やタイ、シンガポールなどとなっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年5月14日