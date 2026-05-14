中国、超深部1000億立方メートル級シェールガス田が誕生　確認埋蔵量2356.87億立方メートル

中国石油化工集団有限公司（中国石化）は5月13日、四川省資陽東峰シェールガス田の確認埋蔵量2356億8700万立方メートルが自然資源部（省）専門家グループによる審査を通過したと発表した。これにより、中国に超深部1000億立方メートル級シェールガス田が誕生し、シェールガスの探査・開発が深度4500メートルを超える超深部という新たな領域へと前進し、中国のシェールガス開発が深部から超深部への飛躍を実現したことになる。新華社が伝えた。

資陽東峰シェールガス田は四川盆地に位置し、カンブリア紀の「筇竹寺層」と呼ばれるシェール層で発見された大規模一体型ガス田だ。カンブリア系シェール層は世界的に大規模発見が実現した最古のシェール層で、約5億4000万年前に形成。埋蔵深度は4500メートルから5200メートルに及んでおり、シェール層の特性や集積メカニズムが不明確であることや掘削困難な地層の厚さ、高温・高圧といった要因による技術的な難度が極めて高い。

研究チームは地質理論の認識を革新し、一連の重要コア技術を確立したことで、カンブリア系筇竹寺層シェールガスの形成に関する新たな知見を構築し、中国のシェールガス探査に新たなルートを切り開いた。（編集SC）

「人民網日本語版」2026年5月14日