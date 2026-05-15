中国商務部「米国と共に『協力リスト』項目を増やしていく」 中米経済貿易協議
人民網日本語版 2026年05月15日13:23
商務部（省）の何詠前報道官は14日に行われた定例記者会見で、「今後、中国は米国とともに、平等、尊重、互恵の原則に基づいて、『協力リスト』の項目を絶えず増やし、『問題リスト』の項目を絶えず減らし、中米経済貿易関係の健全で安定的かつ持続可能な発展を推進していきたい」と述べた。
【記者】中米はこのほど、韓国・ソウルで経済貿易協議を開催した。今回の協議は主にどの分野について集中的に行われたのか。これから二国間の経済貿易関係の健全かつ安定的な発展をどのように促進するか。米国のトランプ大統領が中国を訪問中だが、中米はどのような合意に達する可能性があるだろうか。
【何報道官】現地時間の5月13日、中米経済貿易協議の中国側代表を務める国務院の何立峰副総理と、米国側代表であるベッセント財務長官が韓国で経済貿易協議を行った。双方は両国首脳が達した重要な共通認識を指針とし、相互尊重、平和共存、協力・ウィンウィンの原則を堅持しながら、互いに関心のある経済貿易問題の解決と実務協力のさらなる拡大について、率直かつ踏み込んだ、建設的な意見交換を行った。（編集KS）
「人民網日本語版」2026年5月15日
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