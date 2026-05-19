WHO総会が台湾の参加不承認、外交部「一つの中国原則に対する国際社会の揺るぎない支持を示すもの」

第79回世界保健機関（WHO）総会が台湾に関する提案を議題に含めないことを再度決定したことについて、外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は19日の定例記者会見で、「WHO総会が10年続けていわゆる台湾に関する提案を却下したことは、国際社会が一つの中国原則を揺るぎなく支持していること、国連総会2758号決議の権威に疑いの余地がないことを十分に示している。民進党当局の『台湾独立』分裂行為は必ず失敗に終わる。このような『独立』を図る挑発的な政治的茶番は止めるべきだ。中国は必ず完全統一を実現し、台湾は必ず祖国に復帰する」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2026年5月19日