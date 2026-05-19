安徽省、AIの高度な活用を推進へ

「第15次五カ年計画（2026~30年）」の始動に関する安徽省特別記者会見が15日、合肥市で開催された。「安徽省国民経済と社会発展第15次五カ年計画綱要」を中心に、安徽省の今後5年間における経済・社会発展の主要目標と重点任務が発表された。経済日報が伝えた。

安徽省科学技術庁の趙明庁長は、「安徽省はこれまでに国家AI（人工知能）パイロットテスト拠点やデータアノテーション拠点などの重要プラットフォームの建設承認を相次いで獲得し、中国初となる国産1万枚のAIアクセラレータカード搭載の演算能力クラスターを構築。さらに、AIのシナリオイノベーションにおける『揭榜掛帥（イノベーションプロジェクトのリーダーの年齢・職位にとらわれない自薦による公募）』を初めて実施した。現在までに、全省のAI分野における一定規模以上の企業（年売上高2000万元以上の企業）は1000社を超え、年間売上高は2000億元（1元は約23.4円）を突破。産業発展評価は全国第5位に躍進している」と説明。

今年初め、安徽省は「AI＋IoT」応用行動案を打ち出し、AIの全チェーンでの突破と全シナリオでの実装を推し進め、インテリジェント経済の新たな形態の育成に注力し、「第15次五カ年計画」の末期までに1万件を超える応用実装を実現し、次世代スマート端末やAIエージェントなどの応用普及率を90%以上に引き上げることを目指す。

安徽省は今後5年間、AIの最先端分野に重点的に焦点を当て、多様なルートによる体系的な研究開発の支持を行い、核融合エネルギーなどの科学技術イノベーションを牽引する先進地との協調・連動を推進する。さらに、科学知能物質創製センターを構築し、スマート科学研究ツール「霊境造物」を進化・高度化するほか、AI造物コンテストなどを開催する。これにより、様々なイノベーション主体がスマート科学研究の変革を肌で感じて利用できるようにし、「0からN」のイノベーションの突破口をより多く創出していく方針だ。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年5月19日