集中型太陽光発電所の発展を推進 寧夏
人民網日本語版 2026年05月21日15:15
寧夏回族自治区はここ数年、現地の豊かな日照と土地資源の優位性を活用して、集中型風力・太陽光発電基地の発展を大々的に推し進め、新型エネルギー体系を構築し、エネルギー強国の建設に寄与してきた。2026年第1四半期、同自治区の太陽光発電新規系統接続容量は215万7千キロワットに達し、うち集中型太陽光発電所による新規系統接続容量は213万3千キロワットに上った。新華網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2026年5月21日
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