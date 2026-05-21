集中型太陽光発電所の発展を推進　寧夏

寧夏回族自治区はここ数年、現地の豊かな日照と土地資源の優位性を活用して、集中型風力・太陽光発電基地の発展を大々的に推し進め、新型エネルギー体系を構築し、エネルギー強国の建設に寄与してきた。2026年第1四半期、同自治区の太陽光発電新規系統接続容量は215万7千キロワットに達し、うち集中型太陽光発電所による新規系統接続容量は213万3千キロワットに上った。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年5月21日