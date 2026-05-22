若者の起業に新たな活力を与える「青春小店」支援計画　山東省青島

山東省青島市市南区は2026年4月、「青春小店支援計画」を始動し、若い起業家や若者が主導する特色ある店舗を対象とした育成・支援をスタートした。新華網が伝えた。

同計画では、税金の減免・研修の指導・プラットフォームの構築・アクセス数増加のためのバックアップなどの措置を打ち出すことで、若い起業家たちの問題を解決して支援し、起業のハードルと経営のプレッシャーが確実に引き下げられている。現在、若者が創設した、若者を対象として青年に愛される複数の「青春小店」が区内で誕生し、成長しており、都市の消費を活性化し、若者の起業をサポートし、市街地のアップデートを推進する新たなエンジンとなっている。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年5月22日