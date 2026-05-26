勝利済陽シェールオイル国家級モデル区の累計生産量が200万トン突破

写真はシェールオイル開発井「豊頁12号」での電力駆動フラッキングポンプ施工現場。（写真提供・取材対象者）

中国石油化工集団有限公司（中国石化）が5月25日に明らかにしたところによると、山東省にある勝利済陽シェールオイル国家級モデル区の累計生産量が200万トンを突破した。これは中国の中・低熟成度シェールオイルの探査開発が歴史的な飛躍を遂げたことを意味し、陸上シェールオイルの大規模発展を推進するための重要なモデルと支えが提供されたことになる。

グラフを見ながら議論する勝利済陽シェールオイル国家級モデル区の研究開発・課題解決技術者。（写真提供・取材対象者）

同モデル区で報告されている確認埋蔵量は現時点で3億2700万トンに上り、資源埋蔵量は105億トンと推計される。これは山東省の大規模油田である勝利油田のほかにもう一つ「新たな勝利油田」を造り出したことに相当し、中国東部の原油戦略の今後の展開を支える資源面の土台を固めたと言える。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年5月26日