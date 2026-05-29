中国初の「1億台級自動車グループ」が誕生
人民網日本語版 2026年05月29日16:07
撮影・黎寒池
5月28日、1億台目の完成車がオーナーに引き渡されたことにより、上海汽車集団は中国自動車工業の歴史の中で初めて生産・販売台数が累計1億台を突破した自動車グループになった。「1億台級自動車グループ」の誕生は、中国自動車業界にとって画期的な意義がある。
この画期的な出来事の背景には、世界との協力・ウィンウィンを進めてきた中国自動車メーカーの開放的な姿勢がある。中国自動車工業における外資導入の模範例である上汽大衆汽車（上汽VW）と上汽通用汽車は、英国ブランドのMGを買収した。また、「ローカライズ2.0時代」を切り開き、合弁企業が中心になって開発した新エネルギー自動車を打ち出し、多国籍協力パートナーと共同でスマート電気自動車（EV）ブランドを打ち出した。同集団は中国自動車メーカーの合弁協力の先駆者であるだけでなく、中国自動車ブランドの海外進出の道の探索者でもある。同集団は今や、海外に100を超える部品生産拠点と3000を超える販売ネットワークを構える。2025年の輸出・海外市場販売台数は前年比3.1％増の107万1000台に達し、海外販売台数は累計600万台の大台を突破した。（編集KS）
「人民網日本語版」2026年5月29日
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