BBAが売れない！イノベーションが自動車消費のロジックを書き換え中

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「ドイツ御三家」とも呼ばれる高級車ブランドのベンツ・BMW・アウディ（BBA）の販売台数と価格が最近、一斉に低下したという話題が人々の口に上るようになっている。かつては高級車の代表的存在であったBBAが、電動化・スマート化の時代になぜそろって取り残され始めているのだろうか。

中国企業が開発したスマートフラッグシップSUV「問界M9」とBMW「X5」の販売量を比較すると、より意味深長だ。問界M9は2025年3月に発売されてから12万台に迫る売り上げを達成したが、価格的に近いX5の売り上げは約7万台だった。価格50万元（約1154万円、1元は約23.1円）クラスの高級SUVの売り上げでは、中国国産車種が21ヶ月にわたりトップの座を維持している。こうした消費者の購買行動による「投票」から、自動車消費の根底にあるロジックが書き換えられつつあることがわかる。

今や、次世代の消費者がドアを開けて車に乗る時に最も注目するのは、エンブレムがもたらすブランドの付加価値ではなく、スマートコックピットのヒューマン・マシン・インタラクション、運転サポートのスマートレベル、EVのコア3システムの安全性・信頼性などであり、ハードウェア、ソフトウェア、アルゴリズム、ネットワークが共同構築する極限のテクノロジー体験となっているのだ。

これこそが自動車産業の深層レベルでの転換だ。科学技術イノベーションは価値のものさしを再定義し、ブランドに対する認識を再形成し、消費の志向を変えつつあり、さらには自動車産業全体の局面を書き換えようとしている。

人々がブランドバリューによって車を購入しなくなり、イノベーションがもたらすプレミアにこそ心を動かされるようになった時、市場での地位は「世襲」されなくなり、ブランドに対する認識も不変ではなくなり、技術のアップデートという駆動力こそがトップを走り続けるための土台になる。2025年の中国産新エネルギー乗用車の浸透率は57％だった。今では「5分でスピード充電」や「3分でバッテリー交換」などの技術によって、充電時間の長さという新エネ車の欠点が克服されようとしている。絶えずイノベーションとアップデートを繰り返し、技術を蓄積するからこそ、中国産新エネ車はローエンドから徐々にハイエンドへと上り詰め、新エネ車という新たな競争分野で新たな局面を切り開いている。

中国産新エネ車に備わるイノベーションの活力は、「中国のイノベーション・パラダイム」の力量を証明するものでもある。

イノベーション活力は一方では市場の優位性を発揮させ、経営主体のイノベーションへの意欲をかき立て、分散化・多様化したイノベーションの試行へとつながり、また一方では制度の優位性を発揮させ、産業計画、政策システム、新型インフラ建設などの方面で新エネ車産業に支えを提供している。有効な市場と有為な政府の結びつきの堅持、企業のイノベーション活力を発揮させる特大市場、産業の応用を促進する高効率の新インフラといった要因が、「中国のイノベーション・パラダイム」を共同で構築しており、これから科学技術イノベーションと産業成長の無限の可能性を育むとみられている。

中国の市場は開放的な市場であり、公平な競争とイノベーションの進化のために優れた環境を提供している。

ドイツのメルツ首相は中国を訪問した際、メルセデス・ベンツと中国のテクノロジー企業モメンタが共同開発した市街地および高速道路向け高度運転支援システムを体験し、「驚嘆する」と感想を述べた。閉じこもって自動車を製造するような視野の狭さではイノベーションの優位性を形成することはできない。ドアを大きく開けているからこそ、世界のトップ企業と同じ土俵で戦う中で、中国新エネ車メーカーはイノベーション能力を絶えず向上させ、競争の優位性を突き固め続けることに成功した。

フォルクスワーゲングループのオリバー・ブルーメ最高経営責任者（CEO）は、「中国市場はさながらトレーニングジムだ。強度を上げなければついていけなくなる」と感慨深そうに述べた。たくさんの企業が流れの中を競い合って進むようにし、さまざまなイノベーションが他国に先駆けて中国で発表され、応用されるようにすれば、世界の「イノベーションのテスト場」である中国はより一層誘致力を高めることになるだろう。

市場競争に永遠の勝者はいない。イノベーションこそが勝ち続けるための不変のカギだ。私たちはイノベーションによって「高級」車とは何かを再定義した。そしてイノベーションによってより多くの産業の未来を定義できる自信があり、そのための条件も整っている。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年3月17日