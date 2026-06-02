米国人青年が貴州の「村ランウェイ」を満喫

最もスタイリッシュなファッションショーは、パリでも、ミラノでもなく、貴州省黔東南苗（ミャオ）族侗（トン）族自治州凱里市の「村ランウェイ」で行われているかもしれない。人民網が伝えた。

一般的なファッションウィークにはプロのモデルが登場するのと異なり、「村ランウェイ」では農民や教師、学生、観光客など、一般の人が誰でもステージに上がり、スポットライトを浴びる主役になることができる。こうした「主役」たちは、苗族や侗族の文化の要素を取り入れた特色ある衣装を着て登場し、その美しさだけでなく、故郷の文化を愛する思いや誇りに思う気持ちをPRしている。ここではそんな「村ランウェイ」を体験した米国人青年のパフォーマンスを見ていこう。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年6月2日