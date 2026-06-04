蕪湖の飛躍、千年の職人魂と先端スマート製造

長江と青弋江が合流する安徽省蕪湖市は、奥深い皖南の文化を育むと同時に、勢いのある産業も生み出してきた。人民網が伝えた。

蕪湖古城の路地裏では麺塑人形、鉄画、魚灯といった無形文化遺産の技が代々受け継がれている。一方の産業パークでは新エネルギー自動車が世界へ輸出され、スマートロボットが暮らしを支え、低空域飛行活動による経済形態「低空経済」が空へ羽ばたいている。伝統的な製造都市から新興産業の拠点へと、蕪湖は産業転換の新たな歴史を刻んでいる。

無形文化遺産の伝承とイノベーションの活力が互いに引き立て合う中、「蕪湖の飛躍」はもはやネット上の流行ワードにとどまらず、都市の躍進を体現した実態となっている。（編集WB）

「人民網日本語版」2026年6月4日