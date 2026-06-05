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習近平総書記、朝鮮を公式訪問へ

人民網日本語版　2026年06月05日11:44

中国共産党中央対外連絡部の報道官は6月5日、金正恩朝鮮労働党総書記・朝鮮民主主義人民共和国国務委員長の招きに応じて、習近平中国共産党中央委員会総書記・中華人民共和国主席が6月8日から9日まで朝鮮民主主義人民共和国を公式訪問すると発表した。

CGTN Japanese より 2026年6月5日

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