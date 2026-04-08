習近平総書記が交通大学4校の全教員・学生に返信

習近平中共中央総書記（国家主席、中央軍事委員会主席）はこのほど、上海交通大学、西安交通大学、西南交通大学、北京交通大学の全教員・学生からの手紙に返信を送り、各大学の発展への強い期待を表明した。新華社が伝えた。

習総書記は「4校は同じ源流を有し、今年、共に創立130周年を迎える。ここに全教職員・学生、及び多くの卒業生に対し、祝意を表する」とした。

また、「皆さんには、新時代の中国の特色ある社会主義思想という指針を堅持し、『実学を求め、実業に励む』という建学理念を堅持し、『西遷精神』を継承・発揚し、国家の重大な戦略的ニーズに焦点を当て、科学技術の独自革新と人材の独自育成を強化し、産学研の深い融合の促進においてより多くのブレイクスルーを遂げ、教育強国、科技強国、人材強国の建設に新たな貢献を果たしてもらいたい」と強調した。

これに先立ち、交通大学4校の全教員・学生は習総書記に手紙を送り、創立130年の発展の歩みと教育の成果を報告するとともに、強国建設と民族復興の偉業に力を捧げる決意を伝えていた。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月8日