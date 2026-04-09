習近平総書記がサービス業の発展について重要指示

習近平中共中央総書記（国家主席、中央軍事委員会主席）はこのほど、サービス業の発展について重要な指示を出し、「中国共産党第18回全国代表大会（第18回党大会）以来、中国のサービス業は規模が着実に拡大し、質と効率も向上し続けており、産業高度化の支え、民生ニーズの充足、雇用拡大の牽引といった面で重要な役割を果たしてきた」と指摘した。新華社が伝えた。

習総書記は「新たな道のりにおいては、新時代の中国の特色ある社会主義思想を指針として堅持し、新たな発展理念を完全かつ正確に全面貫徹し、需要による牽引、改革の難関突破、科学技術によるエンパワーメント、開かれた協力を際立たせ、サービス業の能力拡充と質的向上のための行動を踏み込んで実施し、生産性サービス業の専門化とバリューチェーンのハイエンド化を推進し、生活関連サービス業の質の向上・多様化・利便化を促進し、より多くの『中国サービス』ブランドを育成し、サービス業の質の高い発展という新たな局面を切り開くよう努力する必要がある」と強調した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月9日