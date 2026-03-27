上海野生動物園の双子パンダが屋外活動をスタート

上海野生動物園で昨年8月に生まれた双子のジャイアントパンダ「芊然（チエンラン）」と「芊逸（チエンイー）」が先ごろ生後7ヶ月を迎えた。2頭がより自然環境に適応できるようにするため、動物園は今月25日から屋外での活動をスケジュールに加えた。

25日午前9時、快晴となった上海野生動物園のパンダ館・屋外展示エリアでは、「芊然」と「芊逸」がすでに屋外で活動していた。

上海野生動物園の動物管理部の責任者・褚青坡さんによると、屋外環境において、幼いパンダは生後4～6ヶ月ほどで、木や岩に登る練習を始める。パンダにとって、それが自然環境に適応し、天敵から逃れるための重要なスキルとなるという。

現在すでに生後7ヶ月を迎えた「芊然」と「芊逸」だが、エサはまだ主にミルクで、その体重は14キロ以上になっている。動物園は2頭が屋外で活動する時間を30分以内に制限し、今後は適応状況を見ながら、少しずつ延ばしていく計画という。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年3月27日