中国多くの地域で大学入学試験が終了　成績発表日程も相次ぎ公表

2026年の中国大学統一入学試験（通称「高考」）は9日に3日目を迎え、中国多くの地域で試験最終日を迎えた。受験生は今後、成績の照会と志望校出願の段階へ進むことになる。すでに多くの地域では成績発表の日程も相次ぎ公表されている。中国新聞網が伝えた。

首都師範大学附属中学通州校区の試験会場前で入場を待つ受験生の列（6月7日撮影・楊可佳）。

■中国多くの地域で高考が終了

河北省、山西省、遼寧省、吉林省、黒竜江省、江蘇省、安徽省、福建省、江西省、河南省など、全国の多くの省（自治区・直轄市）では9日に高考が全て終了する。一方、北京市、天津市、浙江省、山東省などでは、10日に全て終了する。

成都市高新区の成都石室天府中学の試験会場で、語文（中国語）の試験終了後に試験会場から走り出てくる受験生（6月7日撮影・安源）。

■複数の地域が成績発表日程を公表

すでに複数の地域が高考の成績発表日を明らかにしている。山東省、山西省、重慶市、江西省は、25日に成績を公表する予定。湖北省、湖南省、広東省、海南省、雲南省は、25日前後に発表するとしている。また6月下旬に発表予定としている安徽省のように、おおよその時期を示している省もある。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年6月9日