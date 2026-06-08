「高考」前夜まで自習に励む山間部僻地の女生徒たち 雲南省
人民網日本語版 2026年06月08日15:33
雲南省麗江市にある華坪女子高級中学（高校）では6月6日夜、3年生の教室に明かりが煌々と灯っていた。赤い制服に身を包んだ受験生たちは、山積みにされた教科書や問題集を前に、計算をしたり、小声で暗唱したりと、真剣ながら落ち着いた表情を浮かべ、中国大学統一入学試験（通称「高考」）直前のラストスパートに励んでいた。教員は、傍らで試験のポイントや重要事項を丁寧に説明し、山間部僻地の女子生徒たちと一緒に、高校生活で最後となる夜の自習時間を過ごしていた。人民網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2026年6月8日
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