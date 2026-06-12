「習近平外交選集」第1巻・第2巻が刊行

中共中央党史・文献研究院編集の「習近平外交選集」第1巻・第2巻がこのほど、中央文献出版社から出版され、国内外で発売された。新華社が伝えた。

習近平外交思想は「習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想」の重要な構成部分であり、マルクス主義の基本原理を中国の特色ある大国外交の具体的な実際状況及び中華の優れた伝統文化と結び付けた重要な理論的成果であり、習近平氏を核心とする党中央の国政運営思想の外交分野における集中的な体現であり、中国外交の理論と実践に新たな境地を切り開き、マルクス主義国際関係理論を豊かに発展させ、新時代における中国の対外政策にとって根本的な準拠及び行動指針となった。

「習近平外交選集」第1巻・第2巻は、2013年1月から2025年11月までの習氏の外交活動に関する最も重要かつ基本的な報告・談話・演説・挨拶など計134篇を時系列に収録。第1巻は2013年1月から2018年6月までの63篇、第2巻は2018年6月から2025年11月までの71篇を収録している。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年6月12日