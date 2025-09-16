習近平総書記の重要論文「全国統一大市場の構築を徹底して推進」が雑誌「求是」に掲載
9月16日発行の雑誌「求是」第18号に、習近平中共中央総書記（国家主席、中央軍事委員会主席）の重要論文「全国統一大市場の構築を徹底して推進」が掲載される。新華社が伝えた。
論文は「全国統一大市場の構築は党中央の重大な決定であり、新たな発展構造を構築し、質の高い発展を推進するために必要であるだけでなく、国際競争における主導権を勝ち取るためにも必要である。世界第2の消費市場である我が国は、全国統一大市場をしっかりと構築し、リスクと課題に落ち着いて対処できる底力を高めなければならない」と強調。
「全国統一大市場の構築を徹底して推進するにあたっての基本的要求は、『5つの統一、1つの開放』である。『5つの統一』とは、次の5点を指す。(1)市場の基礎制度の統一。とりわけ財産権保護、公正競争、品質基準など制度の統一を実現する(2)市場のインフラの統一。物流、資金の流れ、情報の流れを円滑化し、現代的商業貿易流通体系を整備する(3)政府行為の尺度の統一。地方が経済発展、特に投資誘致を推進する際に何ができて何ができないかの規則を明確にし、勝手な行動を許さないこと(4)市場監督・管理の法執行の統一。市場監督・管理における行政処罰裁量の基準を明確にし、全てに一律の基準を適用すること(5)要素資源市場の統一。自由な流動と効率的配置を促進し、資源のミスマッチや遊休浪費を減らす。『1つの開放』とは、持続的に開放を拡大し、国内外の開放的な連結を実行し、閉鎖的な運営を行わないことである」としている。
また、論文では「全国統一大市場の構築は、難関攻略戦であり持久戦でもある。各地域・各当局は政治的・全局的高みから実行に力を入れる必要がある。中央と地方、地方と地方、政府と企業、企業と企業の間で調整・連係を強化し、力を合わせて推進する必要がある」点が強調されている。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年9月16日
注目フォトニュース
関連記事
- 習近平総書記、チベット視察を終え北京に帰還
- 習近平総書記が西蔵各民族・各界代表と接見
- 習近平総書記が中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会で重要演説
- 習近平総書記が西蔵に対し強調「新時代の党の西蔵政策を貫徹し、社会主義現代化に基づく新西蔵の建設に努力を」
- 習近平総書記が西蔵自治区成立60周年祝賀芸術公演「雪域歓歌」を観覧
- 習近平総書記と彭麗媛夫人が外国の代表団団長及びその配偶者を出迎え
- 習近平総書記が全国特別任用教師代表を激励
- 抗日戦争勝利80周年記念大会、天安門の楼上に姿を現した習近平総書記
- 西蔵自治区成立60周年祝賀大会が盛大に開催 習近平総書記が出席
- 朝鮮建国77周年、習近平総書記が金正恩総書記に祝電
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn