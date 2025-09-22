「民政活動に関する習近平氏の論述ダイジェスト版」が刊行

「民政活動に関する習近平氏の論述ダイジェスト版」（中共中央党史・文献研究院編集）が、このほど中央文献出版社から出版され、全国で発売された。新華社が伝えた。

習近平氏が民政面の取り組みをめぐり発表した一連の重要論述は、民政面の取り組みの方向・根本・大局・戦略をめぐる問題を深く明らかにし、新たな時代の新たな道のりにおいて民政事業の質の高い発展を推進するうえで根本的な拠り所となり、強大な原動力を注ぎ込むものだ。これは、民政面の取り組みの改革と革新を深め、高齢化に積極的に対処する国家戦略の実施に力を入れ、社会救済・社会福祉・社会事務・社会ガバナンスの水準向上に力を入れ、積極的に人民大衆のために良い事と確かな事を行い、難題を解決し、中国式現代化による強国建設と民族復興の偉業の全面的な推進にしかるべき貢献を果たすうえで、非常に重要な意義を持つ。

「論述ダイジェスト版」は6つのテーマに分けて、計224の論述を収録。これらは習氏が2012年11月から2025年7月までに発表した報告・演説・指示など160篇余りの重要文献から抜粋したもので、初公開のものも含まれている。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月22日