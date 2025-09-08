「女性・児童と婦女連合会活動に関する習近平氏の論述ダイジェスト版」「家庭・家庭教育・家風形成の重視に関する習近平氏の論述ダイジェスト版」英語版が刊行
人民網日本語版 2025年09月08日11:40
「女性・児童と婦女連合会活動に関する習近平氏の論述ダイジェスト版」「家庭・家庭教育・家風形成の重視に関する習近平氏の論述ダイジェスト版」の英語版（編集・翻訳：中共中央党史・文献研究院）がこのほど、中央編訳出版社から出版され、国内外で発売された。新華社が伝えた。
両書はそれぞれ、女性・児童と婦女連合会の活動、家庭・家庭教育・家風形成の重視に関する習近平総書記の一連の重要な論述を収録している。これらの重要な論述は「2つの結合」の堅持、女性・児童と家庭の領域での理論革新推進における重大な成果であり、新時代における女性・児童事業及び家庭・家庭教育・家風政策の質の高い発展に強大な思想的指導と科学的行動指針を提供するものとなっている。
世界女性サミットの開催を前にした両書の英語版の刊行は、外国の読者が習総書記の重要な論述の豊かな含意を深く理解し、ジェンダー平等と女性の全面的発展を推進する中国の知恵・主張・案を深く知るうえで助けとなる。また、世界的な女性事業協力の強化、女性事業発展の促進、人類運命共同体の共同構築という国際社会の共通認識をさらに強化するうえで、重要な意義を有する。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年9月8日
