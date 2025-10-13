女性や児童、家庭教育に関する習近平氏の論述ダイジェスト版2冊の各国語版が刊行

「女性・児童と婦女連合会活動に関する習近平氏の論述ダイジェスト版」と「家庭・家庭教育・家風形成の重視に関する習近平氏の論述ダイジェスト版」のロシア語版、フランス語版、スペイン語版、アラビア語版（いずれも中共中央党史・文献研究院翻訳）がこのほど、中央編訳出版社から刊行され、国内外で発売された。新華社が伝えた。

両書はいずれも中共中央党史・文献研究院の編集によるもので、女性・児童と婦女連合会活動、ならびに家庭・家庭教育・家風形成の重視をめぐる習近平総書記の重要な論述の数々を収録している。これらの論述は、「2つの結合」の堅持、女性・児童・家庭領域の理論革新の推進における重要な成果であり、新時代における女性・児童事業及び家庭・家庭教育・家風関連の取り組みの質の高い発展に強力な思想的武器と科学的な行動指針を提供するものだ。

世界女性サミットの開催を前にした両書のロシア語・フランス語・スペイン語・アラビア語版の刊行、及びこれに先立つ英語版の刊行は、外国の読者が習総書記の重要論述の持つ豊かな意味を深く理解し、世界的なジェンダー平等及び女性の全面的発展の促進における中国の知恵・主張・案を深く知ることに寄与し、世界の女性事業協力の強化、女性事業の発展の促進、人類運命共同体の共同構築における連携という国際社会のコンセンサスをさらに強化するうえで重要な意義を持つ。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年10月13日