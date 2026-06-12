米タイム誌の「スポーツ界で影響力のある100人」に孫穎莎と谷愛凌が選出

米誌「TIME（タイム）」は今月9日、本誌で初めてスポーツ分野に特化したトップ100リスト「スポーツ界で影響力のある100人」を発表。中国からは女子卓球選手・孫穎莎選手（25）と女子スキー選手の谷愛凌（アイリーン・グー）選手（22）が選出された。

リストは「アイコン」、「タイタン」、「イノベーター」、「リーダー」など、4部門を設置。現在のスポーツ界に影響を与え、支える100人が選出された。NBAの巨星・レブロン・ジェームズ選手やサッカーの名将・リオネル・メッシ選手、クリスティアーノ・ロナウド選手といったレジェンド選手も名を連ねている。

孫選手は「イノベーター」の部門で選出された。「タイム」は、「スピード、判断能力、バックハンドによる反撃、プレッシャーがかかる場面での落ち着き」など、孫選手の高い能力を称賛し、「卓球史上、最も偉大な選手の一人」と讃えている。

谷選手は「アイコン」の部門で選出された。「タイム」は、「冬季五輪開催期間中、メディアの質問に対して、常に落ち着いて対応し、思慮深く、高く評価された」と称賛している。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年6月12日