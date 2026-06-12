世界で最も標高が高い旅客乗降駅を訪ねて　西蔵

西蔵自治区那曲（ナク）市安多県雁石坪鎮にある雁石坪駅の標高は4721メートルで、世界で最も標高が高い旅客乗降駅となっている。新華網が伝えた。

2006年7月1日に完成した雁石坪駅は、当初は青海省西寧と西蔵自治区拉薩（ラサ）を結ぶ鉄道の無人駅で、列車の臨時停車や列車交換に使用されていた。ここ数年、現地のインフラ整備が充実し、観光資源の開発が進むにつれて、旅客輸送のニーズが次第に際立ってきた。同駅は2025年12月、旅客乗降業務をスタートし、通院・通学・出稼ぎのために移動する現地住民により安全で便利な交通手段を提供している。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年6月12日